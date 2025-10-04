La Jornada 12 de la Liga MX ya empezó y las Chivas tienen seis partidos para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y subir en la Tabla General, esperando alcanzar Liguilla directa y así tener un periodo de descanso mayor antes de los Cuartos de Final. Sin embargo, los resultados de los primeros partidos de esta Fecha no ayudan para nada al Rebaño Sagrado, así que habrá que empezar a hacer cuentas.

Tabla General de la Liga MX

El primer partido de la Fecha 12 fue el Necaxa vs Pachuca, partido que puede haber definido el futuro de Fernando Gago. En dicho encuentro los Tuzos salieron victoriosos por marcador 0-1, lo que los hizo subir del lugar 8 hasta la 6ta posición, cuando antes del enfrentamiento estaban apenas por encima de Chivas, que está en el lugar 9. Los hidalguenses ahora alcanzan Liguilla directa, estando a 6 puntos del Guadalajara.

Posteriormente, Atlas recibió al FC Juárez. Y si bien los fronterizos empezaron ganando el encuentro, lo que era una mala noticia para el Rebaño Sagrado porque son el primer rival a superar en la Tabla, los rojinegros dieron la vuelta al partido minutos después. Si bien una victoria de los Zorros era el mal menor para Chivas, los rivales de la ciudad ahora están a un punto del Guadalajara, por lo que el más mínimo descalabro podría significar que nos superen en la Tabla.

El otro partido de la Jornada fue el Mazatlán vs Atlético San Luis, encuentro que no afecta directamente al Rebaño Sagrado porque ambos equipos están por debajo en la Tabla General. Eso sí, Chivas no puede dejar ir ningún punto en sus próximos partidos porque la parte media de la Tabla está muy apretada, y hay tan solo 3 puntos de diferencia entre el lugar 9, que es precisamente el Guadalajara, y el 13, que es el Mazatlán.

¿A qué posición puede subir Chivas en la Tabla General si le gana a Pumas?

Lamentablemente, los resultados de esta Jornada ya hacen imposible que Chivas pueda subir posiciones en la Tabla General. Con 14 puntos que colocan al Guadalajara en la posición 9, ni siquiera una victoria por goleada ante Pumas hará que el Rebaño Sagrado pueda escalar puestos, pues el rival más cercano es Juárez, con 18 puntos, por lo que las Chivas se irán a la Fecha FIFA aún en puestos de Play-In, en el mejor de los casos.