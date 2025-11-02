Esta noche el Estadio Hidalgo se viste de gola porque Pachuca recibe al más grande de México: las Chivas del Guadalajara. Previo al duelo estelar de la jornada 16 del Apertura 2025 repasamos qué sucede si el Rebaño Sagrado empata, pierde o gana ante los Tuzos.
El inicio del conjunto de Gabriel Milito fue irregular debido a que tenía que batallar para quedarse con puntos ante rivales que eran en los papeles más débiles. Sin embargo, desde la victoria ante América el Rebaño Sagrado tiene un andar excelente y solamente perdió ante Toluca y Querétaro.
La actualidad lo tiene posicionado como uno de los seis mejores equipos de la Liga MX, pero lejos de los primeros lugares de tabla general de posiciones. Por este motivo, esta noche Chivas buscará estar un paso más cerca de la clasificación directa a la Liguilla cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Hidalgo.
¿Qué pasa si Chivas pierde, empata o gana ante Pachuca?
- Si Chivas gana ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado se queda con los tres puntos quita de la lucha por la clasificación directa a los Tuzos y Tijuana. Sin embargo, aún puede perder el sexto lugar de la tabla general debido a que FC Juárez tiene chances matemáticas de quedarse con el último boleto directo a la Liguilla.
- Si Chivas empata ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado iguala ante los Tuzos no pierde la posibilidad de pelear por el último boleto directo a la Liguilla. Sin embargo, para quedarselo deberá superar a Rayados de Monterrey y esperar a ver qué sucede con Pachuca y FC Juárez en la última jornada.
- Si Chivas pierde ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado cae ante los Tuzos sigue con posibilidades de pelear por la clasificación directa, pero tendrá que esperar a ver que sucede con Pachuca y FC Juárez tras vencer a Rayados de Monterrey. Por otro lado, una derrota ante los regios los podría llevar a caer al noveno lugar si se da la victoria de Xolos, FC Juárez y Pachuca.