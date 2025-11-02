Esta noche el Estadio Hidalgo se viste de gola porque Pachuca recibe al más grande de México: las Chivas del Guadalajara. Previo al duelo estelar de la jornada 16 del Apertura 2025 repasamos qué sucede si el Rebaño Sagrado empata, pierde o gana ante los Tuzos.

El inicio del conjunto de Gabriel Milito fue irregular debido a que tenía que batallar para quedarse con puntos ante rivales que eran en los papeles más débiles. Sin embargo, desde la victoria ante América el Rebaño Sagrado tiene un andar excelente y solamente perdió ante Toluca y Querétaro.

La actualidad lo tiene posicionado como uno de los seis mejores equipos de la Liga MX, pero lejos de los primeros lugares de tabla general de posiciones. Por este motivo, esta noche Chivas buscará estar un paso más cerca de la clasificación directa a la Liguilla cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

¿Qué pasa si Chivas pierde, empata o gana ante Pachuca?