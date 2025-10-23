Chivas y Atlas jugarán este sábado el Clásico Tapatío, un encuentro que de por sí ya tiene una carga enorme de rivalidad, pero que en el actual Apertura 2025 será de suma importancia para las aspiraciones de ambos equipos. El Guadalajara quiere subir al 6to lugar de la Tabla para acceder a la Liguilla directa, mientras que los Zorros buscan meterse de último momento al Play-In, al cual accederían sumando un punto.

Sabemos que en los Clásicos no importa la posición de la Tabla ni quién viene en mejor momento, pues el orgullo de los jugadores y el amor a la camiseta muchas veces los hace conseguir resultados inesperados. Sin embargo, hasta antes de la Jornada a media semana que se acaba de disputar, Chivas era el gran favorito a ganar el duelo por Guadalajara, pero los recientes resultados cambian todo.

Chivas era gran favorito a llevarse el triunfo ante Querétaro.

Hasta antes de perder con el Querétaro, el Rebaño Sagrado venía de ganar cuatro partidos seguidos, mostrando mucha actitud y además un nivel futbolístico que invitaba a ilusionarse con el equipo. El Atlas, en cambio, le ganó al León a media semana y parecen querer enracharse, pero antes de eso habían tenido resultados más amargos que dulces, ganando dos y perdiendo dos en sus últimos cuatro encuentros.

Sufrir una derrota cuando se venía de varios resultados muy positivos puede desmotivar a un equipo, pero el Guadalajara deberá tomarlo como una llamada de atención de cara a los partidos más importantes del torneo, pues muchos daban por hecho un triunfo ante los Gallos Blancos, pero Chivas no debe confiarse ante ningún rival, por mucho que se llegue en condición de favoritos.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Atlas del Apertura 2025?

Chivas y Atlas se enfrentarán en una edición más del Clásico Tapatío la noche de este sábado 25 de octubre a las 7:07 pm. El encuentro será en el Estadio Akron y la transmisión oficial será por Prime Video. Con todo esto en mente, habrá que estar muy al pendiente del encuentro y esperar que celebremos no solo el regreso a la senda del triunfo, sino también escalar lugares en la Tabla General para acceder a Liguilla directa.