Chivas y Puebla desean ponerle fin a su actividad en la jornada 11 del Apertura 2025 este sábado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc después de que una tormenta impidiera que se jugara el viernes como se tenía previsto; sin embargo, el clima no da tregua en esa parte del país.

A aproximadamente hora y media antes del silbatazo inicial, diversas fuentes reportaron que la ciudad poblana volvió a ser azotada por otra tormenta que no ha dado tregua hasta la redacción de esta nota, por lo que las alarmas vuelven a encenderse por la posibilidad de que vuelva a posponerse el encuentro.

Según el artículo 35 del Reglamento de Competencia, el duelo puede postergarse y arrancar hasta máximo las 11 de la noche, es decir, existe tiempo para suspender nuevamente el partido; sin embargo, el Guadalajara ha manifestado su deseo de que se juegue en las mejores condiciones posibles para no arriesgar la integridad de los futbolistas.

Será después de las 4 de la tarde cuando las autoridades locales y los elementos de la Liga MX decidan si se está en condiciones de poder desarrollar el partido, tal y como sucedió el viernes por la noche.