Las Chivas de Guadalajara igualaron sin anotaciones frente a los Tigres de la UANL en el partido pendiente de la Jornada 1 dentro del Torneo Apertura 2025 y ahora recibirán a Toluca el próximo sábado con la novedad de que Marco Antonio Ortiz será el silbante del juego por la Fecha 9.

El Rebaño Sagrado se enfrentará a los Diablos Rojos el sábado 20 de septiembre, en otro de los encuentros complicados de la campaña regular y lo que llama la atención para este duelo es la designación del árbitro Marco Antonio Gato Ortiz, uno los personajes que siempre termina siendo criticado por supuestamente favorecer al América.

Y es que hace algunas semanas, el Gato Ortiz pitó el duelo entre las Águilas y el Atlas, donde le marcó dos penaltis a los azulcremas, desatando una nueva polémica que ha arrastrado desde hace algunos años en favor del acérrimo rival de las Chivas.

El Gato Ortiz estará en el Estadio Akron contra Toluca. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Pero eso no es todo, para que haya una preocupación completa, Guadalajara también tendrá que lidiar con Adonai Escobedo en el VAR, uno de los silbantes que ha afectado a los rojiblancos de manera recurrente cuando está como juez central.

¿Cómo le va a Chivas con Marco Ortiz como árbitro?

En los últimos cinco partidos que le ha pitado el Gato Ortiz a Guadalajara suman dos victorias, dos derrotas y un empate. El duelo más reciente fue el 17 de agosto cuando recibieron a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron. Por ello no es cosa menor que haya cierta preocupación por la designación del experimentando nazareno.