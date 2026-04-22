Chivas visita al Necaxa en el partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, en un encuentro de suma importancia para el Rebaño Sagrado, que se estará jugando mucho más que tres puntos en este cierre de torneo. Además de buscar mantener el liderato del actual campeonato, el Guadalajara también tiene en la mira alcanzar el primer lugar de la Tabla Anual 2025/2026, posición que otorga un premio económico cercano al millón de dólares.

Gracias al empate de Cruz Azul ante Querétaro, el panorama se abrió para que Chivas mantenga vivas sus aspiraciones en la Tabla Anual. Ahora, el Guadalajara necesita que Toluca empate o pierda alguno de los partidos que le restan, además de ganar sus dos encuentros pendientes, escenario que obliga al equipo rojiblanco a salir con la máxima intensidad ante Necaxa en busca de un resultado positivo.

¿Necaxa vs Puebla va por TV abierta?

Una de las preguntas más frecuentes entre la afición rojiblanca es si este encuentro podrá verse por televisión abierta, y en esta ocasión la respuesta es positiva. El duelo entre Necaxa y Chivas será transmitido por TV Azteca en televisión abierta, además de estar disponible a través de su página web y su aplicación oficial, permitiendo que los seguidores del Guadalajara no se pierdan ningún detalle del partido.

Además, en Rebaño Pasión se llevará el minuto a minuto del encuentro, con todas las incidencias más relevantes del compromiso, incluyendo opiniones, goles, jugadas polémicas y los videos más destacados del partido, para que la afición se mantenga informada en tiempo real.

¿A qué hora juegan Chivas contra Puebla?

El encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 entre Necaxa y Chivas se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El silbatazo inicial está programado a partir de las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones del Guadalajara en la recta final del torneo.