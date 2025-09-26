Las Chivas de Guadalajara llegan a la Jornada 11 del Apertura 2025 con la necesidad de ganar para meterse en zona de Play-In. En frente estará Puebla, que atraviesa un momento complicado y se ubica último en la clasificación. Para el Rebaño, el duelo se presenta como una oportunidad de oro para encadenar resultados positivos y recuperar confianza en el cierre de la fase regular.

El equipo dirigido por Gabriel Milito marcha en la 11° posición de la tabla tras un andar irregular: venció a América en el Clásico Nacional, luego empató contra Tigres, perdió ante Toluca y se recuperó con una victoria frente a Necaxa. En esta ocasión, el partido contará con transmisión en señal abierta para todo México.

¿Dónde ver Puebla vs. Chivas?

México: Canal 7, Fox y Caliente TV (Streaming)

Estados Unidos: TUDN

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Puebla?

El encuentro entre Puebla y Chivas se disputará este viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. Además, si no puedes seguirlo por TV, podrás estar al tanto de todas las incidencias en el MINUTO A MINUTO de Rebaño Pasión.