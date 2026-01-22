Alan Pulido se ha convertido en uno de los casos más incómodos para la directiva de Chivas en las últimas semanas. El delantero tamaulipeco está completamente descartado por Gabriel Milito para el Clausura 2026, pero su salida no ha sido sencilla debido a que tiene uno de los sueldos más altos del plantel y, además, no ha mostrado demasiada disposición para facilitar su acomodo en otro club, situación que ha trabado cualquier negociación.

Sin embargo, una extraña cadena de eventos podría abrirle a Pulido una última oportunidad en el futbol mexicano, manteniendo incluso varios de los privilegios que hoy busca conservar. Para entender el escenario, primero hay que considerar que Germán Berterame tiene prácticamente arreglada su salida de Rayados al Inter Miami, por lo que Monterrey ya trabaja en su reemplazo. Aunque en un inicio se mencionó a Pulido como opción, todo apunta a que la directiva albiazul tiene otro nombre en mente.

A la directiva de Chivas le está costando acomodar a Alan Pulido

De acuerdo con los reportes más recientes de la prensa regia y tapatía, el elegido por Rayados sería Uros Djurdjevic, mejor conocido como Djuka, actual delantero del Atlas. La negociación estaría avanzada y las tres partes ven con buenos ojos el movimiento. No obstante, esta operación dejaría a los Zorros con la necesidad inmediata de reforzar su ataque para no quedar debilitados de cara al torneo.

Ahí es donde aparece el nombre de Alan Pulido. Aunque en la cancha existe una rivalidad deportiva muy marcada, en los escritorios Atlas y Chivas mantienen una buena relación. Pulido podría convertirse en opción para los rojinegros, quienes pagarían solo una parte de su salario, aligerando la carga económica para el Rebaño Sagrado. Además, el delantero no tendría que salir de Guadalajara, algo que ha frenado su aceptación de otras ofertas. Aunque es importante recalcar que se trata de un escenario especulativo, sería una solución conveniente para las tres partes.

El fichaje de Miguel Borja se le acaba de caer a Cruz Azul por falta de plazas de NFM

Por otro lado, existe una segunda vía que todavía no se cierra del todo para Alan Pulido. Cruz Azul llevaba semanas intentando liberar plazas de No Formados en México para concretar el fichaje de Miguel Borja, pero al no conseguirlo, el delantero colombiano habría descartado su llegada a La Máquina para aceptar una oferta del extranjero. Esto obligaría a los cementeros a buscar un nuevo atacante, específicamente mexicano, un perfil en el que Pulido encaja perfectamente.