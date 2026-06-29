Chivas continúa definiendo su plantilla para el Apertura 2026 y Jon Barbon reveló cuál es la postura de la directiva respecto a la posible llegada de un nuevo defensa.

El Club Deportivo Guadalajara continúan con la planificación de su plantilla de cara al Torneo Apertura 2026, aunque por el momento no contemplan reforzar una de las posiciones que más dudas ha generado entre la afición: la defensa central.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Jon Barbon, la directiva del Rebaño Sagrado no tiene previsto incorporar a un nuevo zaguero en el actual mercado de fichajes.

La principal razón detrás de esta decisión sería la confianza que Gabriel Milito, tiene en el plantel con el que actualmente cuenta.

Según lo señalado por Jon Barbon, el estratega argentino considera que dispone de los elementos necesarios para competir y, además, confía en su capacidad para potenciar el rendimiento de los futbolistas que integran la zona defensiva.

No obstante, el panorama podría cambiar en caso de concretarse alguna salida importante. La información apunta a que la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara únicamente reconsideraría la posibilidad de fichar a un defensa central si alguno de los elementos clave en esa posición se marcha a otro equipo.

¿Cuándo debutaría Chivas en el Torneo Apertura 2026?

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado iniciará su participación en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron, en un duelo en el que buscará arrancar el certamen con una victoria ante su afición.