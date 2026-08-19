Chivas y Olympiacos llegaron a un acuerdo durante la mañana de este miércoles para concretar el traspaso de Armando González al futbol griego, un movimiento que comenzó a tomar fuerza desde antes del Mundial, cuando el delantero rojiblanco despertó el interés de varios equipos de Europa. Finalmente, fue el conjunto griego el que consiguió convencer a la Hormiga para dar el salto al futbol del Viejo Continente.

Desde hace algunos días había quedado claro que la postura de Chivas era no tener interés en vender a Armando González, pues la directiva rojiblanca tenía como prioridad terminar con la sequía de títulos y, para conseguirlo, buscaba mantener a todos los jugadores importantes del plantel. La Hormiga, como máximo goleador del equipo, evidentemente estaba entre los futbolistas que el Guadalajara quería conservar.

Ahora, el periodista especializado en el mercado de fichajes César Luis Merlo, quien dio la exclusiva sobre la venta definitiva del delantero mexicano, reveló nuevos detalles sobre la operación. De acuerdo con su información, la directiva del Guadalajara “hizo lo imposible” para intentar retener a González, pero finalmente terminó imponiéndose el deseo del propio futbolista de salir de México y comenzar su aventura por Europa.

Eso sí, aunque Chivas podía haberse negado a negociar la salida de su delantero, existía un factor que complicaba cualquier intento por retenerlo: la cláusula de rescisión de Armando González estaba establecida en 15 millones de dólares. En caso de que Olympiacos hubiera decidido pagar esa cantidad, el Guadalajara no habría tenido ninguna posibilidad de impedir la operación y, además, habría perdido la oportunidad de quedarse con un porcentaje de la carta pensando en obtener ganancias de una futura venta.

Con esto queda claro que, aunque la salida de González probablemente no estaba entre los planes de la directiva rojiblanca, la operación terminó siendo un negocio positivo para Chivas. El club intentó convencer a su canterano de permanecer en Guadalajara, pero ante el deseo del jugador de cumplir su objetivo de jugar en Europa y las condiciones de su contrato, poco más podía hacer para evitar su salida.

Chivas tuvo que pensar a futuro y aceptar la negociación para quedarse con un porcentaje de la carta de Armando González

La decisión de negociar con Olympiacos también puede entenderse como una forma de proteger el futuro económico del Guadalajara. En lugar de esperar a que se pagara la cláusula de rescisión y perder cualquier participación sobre una futura transferencia, el Rebaño Sagrado consiguió conservar un porcentaje de los derechos de González, por lo que todavía podría beneficiarse si la Hormiga consigue destacar en Grecia y posteriormente da el salto a una liga de mayor nivel.