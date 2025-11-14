En cada mercado, Chivas suele revisar perfiles jóvenes de la Liga MX que puedan encajar en la identidad rojiblanca y aportar proyección a futuro. Entre esos nombres apareció en más de una ocasión un mediocampista ofensivo que llamó la atención en Verde Valle y que incluso pudo convertirse en refuerzo del Rebaño Sagrado. Hablamos de Ronaldo Nájera.

Este viernes, el futbolista fue anunciado como nuevo fichaje del Atlético de Madrid, en calidad de préstamo por un año desde el Atlético de San Luis. El movimiento se dio dentro del vínculo directo entre ambas instituciones y confirma el crecimiento del joven mediocampista, quien ya había tenido algunos acercamientos al entorno colchonero.

Nájera tuvo destacadas actuaciones con San Luis y probará suerte en el Atlético Madrileño, Filial del cuadro colchonero en Primera RFEF (Imago7)

La primera ocasión en la que Chivas lo tuvo realmente a tiro fue en 2024. Tras quedar libre de Tigres, varios equipos mostraron interés, pero según información del periodista César Merlo, fueron América y el Rebaño quienes más fuerte pujaron por él. Sin embargo, Nájera eligió a San Luis para tener continuidad inmediata y mantener la puerta abierta hacia Europa.

La segunda oportunidad surgió este mismo año, cuando Domènec Torrent se posicionó como fuerte candidato para dirigir al Guadalajara. El estratega español habría solicitado algunos jugadores que ya conocía del conjunto potosino, entre ellos Nájera, como parte de su proyecto. No obstante, la decisión final fue la llegada de Gabriel Milito, y ese posible movimiento quedó descartado.

Eduardo Águila, el jugador de San Luis que sigue en carpeta de Chivas

Si bien Ronaldo Nájera ya emprendió su nuevo desafío para unirse al Atlético Madrid, en San Luis todavía permanece un jugador que sí continúa en la mira de Chivas: el defensor zurdo Eduardo Águila, uno de los perfiles que el Rebaño mantiene observado para futuros mercados. Con 23 años, buena capacidad física y salida de balón, el zaguero podría ser uno de los próximos fichajes rojiblancos.