José Juan Macías volvió a recibir un golpe durísimo. El canterano rojiblanco, hoy jugador de Pumas, sufrió una nueva lesión de gravedad en el duelo ante Cruz Azul, por lo que volverá a ausentarse de las canchas y se reabre el debate sobre su futuro. El presente del ex Chivas despierta una mezcla de preocupación y tristeza, porque su historia con las lesiones ya se volvió una constante.

En medio de este escenario, José Juan Macías tomó una drástica e inesperada decisión: apagó su presencia en redes sociales y se enfocará por completo en su recuperación, que realizará nuevamente en Estados Unidos. El futbolista de 26 años dio de baja su cuenta de Instagram, donde antes se mostraba activo, después de sufrir una nueva lesión.

Aunque también barajó la posibilidad de operarse en la clínica de Rafael Ortega, el delantero decidió regresar al país estadounidense, donde ya había trabajado antes de su última reaparición. Por otro lado, ESPN confirmó que Pumas respalda totalmente la medida: “Le ha brindado todo su apoyo para que tome la decisión que lo haga sentir más cómodo”, señalan en su último reporte.

Macías sufrió la ruptura total del ligamento cruzado anterior, además del colateral medial y el menisco medial. Un parte médico devastador que explica el silencio al que se ha llamado el futbolista, que deberá afrontar un proceso muy largo, de varios meses, y que lo alejará de las canchas durante prácticamente todo el próximo año futbolístico.

José Juan Macías no estaría pensando en el retiro

Por otro lado, pese a la gravedad del escenario, JJ Macías no se rendiría. ESPN asegura que el delantero no considera el retiro y que su objetivo es regresar a competir. Pumas, incluso, renovará su contrato por un año más, convencido de que puede recuperar su mejor forma. El canterano rojiblanco enfrentará otra batalla larga, pero su entorno insiste en que seguirá intentándolo.