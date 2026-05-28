El FC Copenhague tiene en la mira a cinco jugadores de Chivas, pero sus ofertas serían rechazadas por la directiva.

En Chivas tienen muy claro que varios jugadores podrían salir del equipo durante el mercado de verano. Y aunque quienes más posibilidades tienen de emigrar a Europa son los futbolistas que estarán en el Mundial 2026, la realidad es que no son los únicos elementos rojiblancos que ya despertaron interés en clubes del Viejo Continente, pues varios equipos han comenzado a seguir muy de cerca a las figuras del Guadalajara.

Cinco jugadores de Chivas están en la mira del Copenhague.

De hecho, según información de Pepe del Bosque de TNT Sports, el FC Copenhague de Dinamarca tiene actualmente en la mira a cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, por quien incluso ya habría existido una oferta, además de Brian Gutiérrez, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado. Sin embargo, pese al interés, luce complicado que el Guadalajara termine aceptando propuestas provenientes del conjunto danés.

La principal razón es el modelo de negocio que maneja el FC Copenhague, el cual se basa en comprar futbolistas extranjeros relativamente baratos para después venderlos a ligas y equipos de mayor prestigio. Por ello, el club danés normalmente no realiza inversiones demasiado elevadas, siendo su fichaje más caro en los últimos años uno cercano a los 6.2 millones de euros. Así, luce complicado que estén dispuestos a pagar las cifras que Chivas considera justas por sus jugadores.

Además, desde el lado de los futbolistas tampoco parecería existir demasiado entusiasmo por jugar en la Liga de Dinamarca. Y es que, aunque la mayoría de los jugadores rojiblancos sueñan con irse a Europa, también entienden que el futbol danés suele funcionar más como una liga trampolín que como un destino definitivo, por lo que muchos preferirían esperar una oportunidad en un campeonato de mayor prestigio internacional y evitar ese paso intermedio.

Chivas tiene claro que no va a malbaratar a sus jugadores

En el Guadalajara tienen muy claro que no existe necesidad alguna de vender a sus futbolistas si las ofertas no representan realmente un beneficio importante para el club. Luego de quedarse tan cerca del título, la directiva rojiblanca sabe perfectamente que mantener a sus mejores jugadores aumentaría considerablemente las posibilidades de pelear campeonatos en los próximos torneos, por lo que la prioridad, en la mayoría de los casos, será retener el talento del plantel.