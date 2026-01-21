En lo deportivo, Chivas vive un momento inmejorable, ganando sus tres primeros partidos del Clausura 2026 de forma convincente, incluso cuando los rivales lograron complicar por lapsos. Sin embargo, fuera de la cancha la directiva aún tiene asuntos importantes por resolver, y el principal tiene que ver con las salidas pendientes en este mercado de invierno.

Durante semanas, el mayor problema fue la situación de Alan Pulido, cuyo salario representa una carga importante considerando que no entra en planes deportivos. Su largo periodo de inactividad y una actitud poco colaborativa complicaron aún más el escenario. No obstante, la posible salida de Germán Berterame podría abrirle la puerta a Rayados, lo que aliviaría a Chivas y dejaría solo un nombre más por acomodar.

Erick Guitérrez gana una millonada en Chivas

Ese jugador es Erick Gutiérrez, quien también está completamente descartado por Gabriel Milito. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el mediocampista se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza para la directiva rojiblanca, ya que no han logrado encontrarle destino, con opciones como Pachuca o San Diego FC prácticamente caídas.

El sueldo de Gutiérrez es otro de los grandes obstáculos, ya que limita el margen de maniobra del club para realizar más movimientos. Ante este panorama, la salida podría aplazarse hasta el mercado de verano, pues aunque los registros en Liga MX cierran el 9 de febrero, el tiempo juega en contra y no es sencillo encontrar un equipo interesado que pueda absorber su contrato.

Erick Gutiérrez podría seguir los pasos de Alan Mozo para buscar una oportunidad

Así como ocurrió con Alan Mozo, donde se logró un acuerdo para que Pachuca pudiera asumir uno de los sueldos más altos del plantel, en Chivas confían en encontrar una solución similar con Erick Gutiérrez. La esperanza es que el mediocampista apueste por un nuevo proyecto en el que pueda tener minutos, ya que aún le quedan varios años de carrera y difícilmente querrá pasar más tiempo sin jugar ni siquiera como opción desde la banca.