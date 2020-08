Jesús Molina aclaró que en Chivas hay más jugadores como el Pocho Guzmán

Jesús Molina, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró en la video conferencia del martes que en la organización rojiblanca hay jugadores con la misma o incluso hasta mayor capacidad que su ex compañero Víctor Guzmán, quien fue devuelto en enero pasado por el club tapatío al revelarse un resultado adverso en un control antidopaje que frustró su estadía en el redil y regresó a Pachuca, con el que jugará este sábado en el Estadio Akron.

El capitán del Club Deportivo Guadalajara, que este miércoles recibió de vuelta a la plantilla principal a sus compañeros Alexis Vega y Uriel Antuna tras ser perdonados por la directiva de una sanción indefinida, participó en la video conferencia de prensa para confimar su apoyo a los dos futbolistas y en la que además tuvo la oportunidad de referirse al regreso del "Pocho" Guzmán a las canchas con Pachuca, el lunes y con el gol de la victoria 4-3 sobre Mazatlán FC.

Víctor Guzmán entrenó y jugó los amistosos previos al Clausura 2020 (Chivas)

Jesús Molina, durante su intervención en la video conferencia de prensa, reconoció que "me da mucho gusto que regrese (Victor Guzmán). Me parece una gran persona, que trabajaba muy bien en el día a día. Me da gusto que pueda derrochar su talento". El futbolista tapatío regresa el sábado al Estadio Akron, de nuevo como integrante de los Tuzos para enfrentar a Chivas, en el maco de la séptima jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Chivas recibe el sábado a Pachuca en el Estadio Akron (Chivas)

El mediocampista defensivo, ante la consulta si el volante hace falta en la plantilla rojiblanca, afirmó que "no me corresponde (decir si nos hace falta), creo que el plantel que tenemos es muy basto, con mucho talento. Jugadores en su posición tenemos a Chofis, Angulo, Alexis y creo que estando en su mejor momento son jugadores que pueden ser iguales o mejores que el Pocho Guzmán. Son jugadores diferentes, que filtran pases de gol, pensantes dentro de la cancha".

El capitán rojiblanco aseguró que se encuentra agradecido con la institución tapatía y que sueña con poderle devolver al club un título de Liga MX al señalar que "ya llevo más de 400 partidos, me ha tocado hacer goles que ni en Hermosillo metía tantos. He tenido una carrera buena y espero culminarla en Chivas y siendo campeón, esa es mi ilusión, mi mayor sueño porque representa a un gran equipo y me dieron esa oportunidad cuando mi carrera iba en caída". Añadió que "el agradecimiento que siento por Chivas se lo quiero devolver con un campeonato. No quiero descansar hasta lograr el objetivo".