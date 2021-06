¡Ya se armó! La millonaria suma que pagará Getafe por JJ Macías

Aunque todavía no se ha hecho oficial el traspaso de José Juan Macías al Getafe de España por algunas situaciones administrativas que todavía debe resolver con las Chivas de Guadalajara, se dio a conocer la millonaria cantidad que pagará el club español por el préstamo del atacante mexicano, quien todavía no tiene su lugar seguro en los próximos Juegos Olímpicos.

Información de Marca Claro asegura que el equipo Azulón pagó alrededor de 6 millones de dólares para contar con los servicios del delantero el siguiente año, con opción a compra, lo cual solo representa el 50% de la carta de JJ Macías, ya que el Rebaño Sagrado se quedará con otro 50% para venderlo a mayor precio en caso de que se dé en el futuro una compra definitiva.

Cabe recordar que el deseo de la directiva rojiblanca encabezada por Amaury Vergara, era que JJ se fuera en una venta superior a los 10 millones de euros, pues lo que más necesita el Club Guadalajara en estos momentos es poder contar con los recursos suficientes para pagar deudas millonarias que tiene con Santos Laguna y Necaxa, pero también cumplió su palabra de ofrecerle al goleador surgido de la institución rojiblanca las facilidades para cumplir su sueño europeo.

En este sentido, el Getafe podrá tener en sus filas a Macías esperando en que el mexicano logre cumplir con las expectativas para que el siguiente año se sienten a negociar la opción de compra que habrá en el contrato del traspaso, de lo contrario Chivas buscaría acomodarlo en otra escuadra del viejo continente.

El detalle que separa a Macías del Getafe

Con todo lo antes mencionado prácticamente arreglado, hay una detalle que no se ha logrado finiquitar y es que el Club Guadalajara pretende que Macías firme una extensión de contrato, mismo que concluye el siguiente año, con la intención de que al finalizar este plazo el artillero no sea libre y Chivas se quede sin recibir ningún beneficio en caso de que se concrete el traspaso a otro equipo, pues de no firmar, JJ sería a partir del 2022.