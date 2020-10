La respuesta de Amaury Vergara al "tapabocas" del dueño del América: Nos callaron muy poquito

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, se sumó al Clásico Nacional de dueños y respondió al insolente mensaje enviado por su homólogo del club América, quien aseguró que el único tapabocas que le ha gustado fue el que le pusieron recientemente al Rebaño. Por lo que la réplica del joven propietario de los rojiblancos fue inmediata y reveló que solamente espera un nuevo enfrentamiento con las Águilas en la Liguilla para ajustar cuentas.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara, que se encuentra urgido por una "segunda ola" de casos de coronavirus o Covid-19 al reportarse hasta seis casos en este cierre del mes de octubre, viajó este viernes a la capital de la república con su delegación disponible para enfrentarse el sábado a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la décimo sexta jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Amaury Vergara no tardó en responder a la insolencia de Emilio Azcárraga, dueño del América, al referirse al triunfo 1-0 en el Estadio Azteca, el 19 de septiembre, un partido de la jornada 11 de este Guard1anes 2020 y consideró que su homólogo fue muy efusivo, aunque se tardó mucho en decirlo y por tal motivo, espera que puedan enfrentarse en Liguilla para ajustar esta cuenta pendiente.

El mandamás de las Chivas aseguró, en una entrevista con el diario Récord, que "quizás falta un poco de memoria de esos malos momentos que ha pasado ese rival, y yo le contestaría muy claro: afortunadamente el futbol tiene algo muy bonito que se llama revancha; nosotros cantamos esa revancha en la Liguilla y habrá qué ver ahora cómo llegamos y quién tiene la última palabra. Eso será interesante en este torneo".

Vergara Zatarain consideró que "me parece muy efusivo, me sorprende este comentario de Emilio (Azcárraga) tan efusivo, sobre todo tantos días después del Clásico. Yo creo que se la ha de haber pensado mucho para decirlo. Y también es efusivo por el resultado, la mínima diferencia como para decir que nos callaron la boca… Si nos callaron la boca, la callaron muy poquito, no fue la victoria que simboliza este comentario". Agregó que "el futbol tiene revanchas y ojalá que la combinación de la Liguilla nos dé para poder enfrentarnos y sellar de una vez por todas quien es el victorioso de este año".