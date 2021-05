El dinero que perdió Chivas por quedar afuera de la Liguilla de Liga MX

El Deportivo Guadalajara quedó eliminado del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX en la etapa de Reclasificación al perder por 4-2 ante Pachuca en condición de visitante. Esta derrota significó un nuevo fracaso en lo deportivo: Chivas, equipo que está obligado a pelear por el título en todos los campeonatos, ni siquiera logró clasificar a la Liguilla.

Esto le ha traido muchos inconvenientes a la institución. La directiva comandada por Ricardo Peláez y Amaury Vergara debió tomar una decisión definitiva sobre Víctor Manuel Vucetich, quien seguirá siendo el DT del primer equipo pero con un nuevo y riguroso contrato. Además, habrá movimientos en el mercado de pases y varios jugadores serán considerados "transferibles" por su mal rendimiento.

Sin embargo, estos no son los únicos problemas del club. También existen los económicos, ya que el Rebaño Sagrado perderá muchísimo dinero por no participar en la Liguilla. Como es de público conocimiento, el Deportivo Guadalajara es el equipo que más plata cobra por transmisiones de TV en México, por lo que perderá ese privilegio al no protagonizar la Fiesta Grande.

Chivas perdió mucho dinero al caer en la Repesca (Imago 7)

Chivas, al no jugar los partidos de Liguilla que son los más importantes del campeonato, dejará de tener fuertes ingresos por parte de las televisoras que deben pagar por los derechos. Teniendo en cuenta los problemas financieros de la institución por distintas deudas, este dinero podría haber sido muy importante para solventar las mismas y poder utilizar un fondo en el mercado de pases.

Además de las televisoras, el Rebaño Sagrado ha desaprovechado la oportunidad de abrir las puertas del estadio Akron. Si eliminaba a Pachuca jugaba el Clásico Nacional contra el América en los Cuartos de Final, por lo que podría haber generado muchos ingresos a través de la venta de boletos para sus aficionados. Ni hablar si seguía compitiendo en las siguientes rondas...