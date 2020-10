Ricardo Peláez revela por qué hay más presión en Chivas que en América

Ricardo Peláez, diector deportivo de las Chivas de Guadalajara, debe ser la única persona que ha tenido la oportunidad de integrar ambas plantillas como futbolista activo y como dirigente, por lo que es una de las pocas voces autorizadas para comparar a las acérrimas instituciones y el jueves dejó en claro que en el Rebaño Sagrado existe más presión que en el club América.

El directivo del Club Deportivo Guadalajara, durante una entrevista exclusiva con la cadena Espn, se refirió a diversos temas y uno de los más polémicos fue su opinión sobre la presión que existe en las dos organizaciones más importantes y trascendentes el futbol mexicano.

Peláez, durante su intervención en la entrevista, afirmó que "me tocó jugar en los dos (América y Chivas) y ser directivo de los dos equipos. Chivas tiene ese extra que, con puros mexicanos, tenemos muchos seguidores en México y en Estados Unidos, es una locura, y yo creo que cada quien tiene su problemática. Uno es más querido, los dos son queridos, pero uno es odiado y el otro no tanto, quizá por la política de puros mexicanos, pero Chivas tiene una gran exigencia y la estoy viviendo".

El directivo del Guadalajara analizó que ese hecho de trabajar únicamente con el talento mexicano distancia a ambas instituciones, pues "tenemos una problemática distinta, la cual en otros equipos la solucionas trayendo a un peruano, un ecuatoriano, un paraguayo, un argentino, un brasileño. En pocas palabras, es un poco más difícil el trabajo para conformar un plantel en un equipo con puros mexicanos".

Peláez evitó los pretextos y señaló que "Chivas, ahorita con este equipo joven, no hay tiempo, no hay mucho tiempo, hay que entregar resultados rápido y te digo que Chivas puede ser campeón este torneo. Que sí está muy difícil, porque el León, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, los de siempre, están ahí". Añadió que "no estaría trabajando si no confiara que este equipo puede dar la sorpresa. Clasificas, te metes a un buen momento, una buena inercia y puedes lograr el resultado; vamos a pelear y Chivas tiene que pelear permanentemente. Está difícil, sí lo está, pero lo podemos conseguir".