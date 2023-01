Antes de ser futbolistas, los patea balones fueron aficionados a algún club de la Liga Mx, aunque en un futuro se convirtieran en referentes de los máximos adversarios de sus clubes de niño y prueba de ello es este histórico jugador de la Selección Mexicana y de Chivas, con quien vivió su mejor etapa como profesional.

El exjugador y talentoso futbolista, Benjamín Galindo, reveló que desde que era niño surgió un cariño especial por los rojinegros debido a la influencia de sus hermanos; sin embargo, soñaba con poder defender la playera de Chivas, sueño que se le cumplió de cara a la Temporada 1986-87.

“Desde niño, desde los seis años porque mis hermanos me llevaban al estadio a ver al Atlas y me gustó ese equipo desde que era chico. La diferencia era que le iba al Atlas, pero mi sueño era jugar en Chivas desde que estaba en Tampico y eso se me cumplió”, reveló el oriundo de Zacatecas en el canal de YouTube de Ramón Morales.

Galindo Marentes se convirtió en un referente debido a su entrega y técnica individual, ya que era ambidiestro, ganándose el apodo del Maestro, logrando ser un jugador histórico del Guadalajara debido a que en la campaña en la que arribó al club, el Rebaño rompió una racha de 17 años sin ser campeones.

