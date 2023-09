Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, se vio envuelto en una polémica por su queja del Día de Medios y toda la previa del Clásico Nacional. Su declaración fue sacada completamente de contexto y por tal motivo, la afición rojiblanca no tardó en salir en su defensa en las redes sociales. Una controversia que generó réplicas, interacciones y obviamente, la necesaria tendencia viral.

El Rebaño Sagrado culminó este viernes su preparación en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la capital. Los tapatíos afrontan el partido más esperado en cada torneo: El Clásico de México, que se jugará el sábado en el Estadio Azteca. Un duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023 y que significará la edición 188 de esta legendaria rivalidad en el marco de la Liga MX.

Guadalajara, que viene de caer 1-2 en casa con Monterrey en Liga MX, aprovechó la Fecha FIFA para vencer 2-0 a León en Chicago. Los rojiblancos se mantuvieron con 13 puntos tras siete fechas y se distancian por apenas tres unidades del líder: Atlético de San Luis (16). Ahora afrontan una prueba de fuego con este episodio del Clásico Nacional en el Apertura 2023.

¿Qué dijo Roberto Alvarado para generar la polémica?

El Piojo Alvarado, durante su intervención en el Día de Medios, confesó su inconformidad por realizar tantas actividades previas a un partido. El polivalente volante de Chivas argumentó que le resta tiempo de calidad familiar. Algo muy válido. Reconoció que “personalmente no me gusta que sea este Día de Medios [porque] sabes, te hacen venir dos días antes. Me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá. No la he visto en dos semanas, ni a mi hija y personalmente, no me gusta“. El atacante volvió de la Fecha FIFA con Selección México directo a la capital, para reportar con los tapatíos sin poder ver a su familia en Guadalajara.

La declaración del Piojo Alvarado generó polémica mediática (ESTO)

Afición de Chivas defendió al Piojo Alvarado

Los usuarios chivahermanos en la red social X no tardaron en aparecer para defender a Roberto Alvarado, después que se hizo viral la polémica. Muchos comprendieron su queja por un evento previo de un partido, que por muy especial y legendario que sea, no ocurre en otro lugar y mucho menos en conjunto.