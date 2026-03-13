Erick Gutiérrez y Alan Pulido son dos de los jugadores que quedaron completamente fuera de los planes de Gabriel Milito en Chivas. Mientras el club busca opciones para acomodarlos en otro equipo, ambos futbolistas se mantienen entrenando con la categoría Sub-21, alejados del Primer Equipo. Esto no solo implica que estén borrados de las convocatorias y de la cancha, sino también de la mayoría de dinámicas públicas y contenido del equipo en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a aparecer públicamente el delantero tamaulipeco. Alan Pulido fue visto nuevamente con la indumentaria de Chivas gracias a una historia publicada por Erick Gutiérrez en su cuenta de Instagram. En el video se puede observar cómo ambos futbolistas llegan a las instalaciones para entrenar con la Sub-21, dejando ver cómo es actualmente su rutina lejos del Primer Equipo, en un entorno que incluso da la impresión de ser mucho más solitario.

Aunque es posible que ambos futbolistas simplemente hayan llegado antes que el resto de los jugadores juveniles a las instalaciones, lo cierto es que la situación alrededor de sus posibles salidas ha sido complicada. En el caso de Pulido, incluso se le habrían presentado algunas oportunidades para cambiar de club y seguir teniendo minutos, pero las negociaciones no prosperaron ante la negativa del delantero de reducir su salario o dejar de vivir en Guadalajara.

Por su parte, la situación de Erick Gutiérrez también ha sido tema dentro del club. Según información del periodista Jesús Bernal, el mediocampista y su representante solicitaron una reunión con la directiva de Chivas con la intención de limar asperezas y buscar una nueva oportunidad dentro del equipo. Sin embargo, la petición habría sido rechazada, algo que podría confirmarse en los próximos días si Milito decide no darle minutos ni siquiera en el amistoso contra Atlas, lo que prácticamente dejaría su salida como una prioridad para el mercado de verano.

Aún quedan algunos días de mercado de pases de la MLS para el Guti y Pulido

A pesar de este panorama, Erick Gutiérrez y Alan Pulido todavía tienen una posible puerta abierta para salir de Chivas. El mercado de fichajes de la MLS continúa activo por algunas semanas más, lo que podría permitir que ambos jugadores encuentren un nuevo destino antes del verano. Por ello, sus representantes podrían estar buscando opciones en el futbol estadounidense, una salida que también ayudaría al Guadalajara a liberar masa salarial para reforzar al equipo en el próximo mercado de transferencias.