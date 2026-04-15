Este miércoles el Guadalajara hizo oficial la salida de Alan Pulido de la institución tras casi seis meses sin ver minutos. Por otro lado, la reacción de la afición rojiblanca se dividió debido a que muchos festejaron su salida, mientras que otros recuerdan su gol contra Tigres para ser campeones de liga.

El regreso y su debut en la segunda etapa de Puligol en el Guadalajara generó importantes expectativas porque pasó llegó y anotó dos goles. Sin embargo, pasaron los partidos y no volvió a anotar. Llegó Gabriel Milito volvió a ser titular y pasó de ser suplente a estar cepillado porque falta de disciplina fuera de los entrenamientos.

Tras casi un mes fuera de los campos de juego Chivas confirmó en su página la salida de Alan Pulido con un frío comunicado. “El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, comunicó el club.

Afición de Chivas se divide con Alan Pulido. (Foto: IMAGO7)

En redes sociales la afición rojiblanca estalló en redes sociales para apoyar o desaprobar la manera en la que se va el atacante. “Te quiero mucho Alan Pulido, tu segunda etapa en Chivas fue mala, pero nunca olvidaré lo que hiciste por este equipo”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “Segundas etapas no son buenas: Javier Hernández y Alan Pulido. Por favor no vuelvan a pedir a Matías Almeyda, quedémonos con lo bueno y no manchemos la historia que dejó”.

Los números de Alan Pulido en su regreso a Chivas

Tras casi un año y medio en Chivas, Alan Pulido anotó dos en 1087 de juego tras disputar 21 partidos. Cabe destacar que este era el segundo paso del atacante por el Guadalajara luego de que haya sido campeón con Matías Almeyda.

Así reaccionó la afición de Chivas a la salida de Alan Pulido