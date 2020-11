Previo al duelo ante Necaxa, Chatón Enríquez sostuvo que “los jugadores que tiene Chivas son jugadores de Liguilla”

Este sábado, Chivas enfrentará al Necaxa en el repechaje por la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020. El Rebaño Sagrado, comandado tácticamente por Víctor Manuel Vucetich, se juega en el Estado Akron la posibilidad de acceder a la fase decisiva por primera vez en tres años.

En este sentido, Chatón Enríquez, Medallista Olímpico con la Selección de México en Londres 2012 y canterano del Rebaño Sagrado, se refirió, en diálogo con Líderes del Rebaño, al importante encuentro y, además, contó sus ganas de volver a vestir la playera de las Chivas en algún momento de su carrera.

Las principales declaraciones de Jorge Enríquez García:

Sobre el equipo y la importancia de la experiencia en estas instancias: "Afortunadamente en México tenemos la Liguilla. Entonces si uno tiene una buena Liguilla, una campaña irregular puede quedar olvidada. Los jugadores que tiene Chivas son jugadores de Liguilla. Cuando salimos campeones con Almeyda hay que analizar que jugadores jugaron el torneo y cuales jugaron la Liguilla. Hay jugadores que saben jugar en estos momentos. No tengo dudas de que esto va a volver a pasar."

Respecto al posible ingreso del Chelo Zaldívar y la oportunidad que se le genera de cara a este encuentro, donde será uno de los referentes de ataque: "Lo que todos esperamos como aficionados es que Chelo y todos los muchachos se pongan el equipo al hombre. Es su gran momento. Es el gran momento de todos. Pero tiene la posibilidad de demostrar su gran nivel y que está para pelear el puesto. Creo que si así ocurre va a ser bueno para todos."

⚽❤️ ¡CON EL CORAZÓN, CHIVAS! ¡VAMOS POR LA 13! ���� https://t.co/uDHcDn4kFQ — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 20, 2020

Relacionado al nivel de Oribe Peralta, uno de los 10 máximos goleadores históricos en Liguilla: "Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero no tengo la menor duda de que Oribe lo va a hacer bien con Necaxa. Confío plenamente en él. Sé las capacidades que tiene. Mismo en los Olímpicos, había otros delanteros que pudieron ir antes que él, pero veíamos que no le pegaba en lo anímico y, cuando le tocó, se echó el equipo al hombro. Cuando se lo necesita, él está para echarse al equipo al hombro. Es un líder que inspira. No tengo dudas de que va a llegar el momento en el que va a tocar y lo va a hacer."

Sobre las lesiones de José Juan Macías y Alexis Vega: "Cuando uno se lesiona en estos momentos es algo difícil de asimilar. Dentro del vestuario es algo que pega. Como futbolista lo veo de otra manera, porque sé que Oribe Peralta, por ejemplo, son garantía y les tengo confianza en caso de que tengan que jugar. Sé que se van a echar el equipo al hombro. Todos ellos saben jugar Liguilla, han sido campeones. Estoy seguro de lo van a hacer muy bien. Pero lo de los chicos es triste, porque necesitan de estos partidos para ganar experiencia, les hubiese sumado mucho a sus carreras."

Respecto a su pasado en Chivas y la imposibilidad de salir campeón con el Rebaño: "Al principio me dolía más, obviamente nunca estaría rescentido con la institución, pero siempre se habla de las formas. Cuando entro a Primera División y veo como todo lo que se había generado en 2006, ese gran equipo que fue campeón, se empezó a desmoronar. Después se fue rearmando, se hicieron varias modificaciones, fue en la época cuando regresa Bofo, se va Chicharo. Y ahí dijimos "guau, esto es lo que imaginábamos de Primera", tener jugadores que respalden. En el medio, un mundial, sabíamos que se iban a ir jugadores y nos respaldaron. Llegamos a la final de la Libertadores con canteranos, lamentablemente la perdimos. Y después de eso hubo algo que cambió en la toma de decisiones en el club. Se tomaron decisiones que eran faltos de decisión común. Y no nos daban explicaciones que fuesen aceptables. En eso empieza todo ese momento de cambios y cambios de entrenadores y no trajeron a nadie, ningún refuerzo. Necesitábamos gente con más peso. Y nos fue como nos fue."