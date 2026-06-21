El Club Deportivo Guadalajara compartió un mensaje especial en redes sociales para reconocer a todos los padres que forman parte de la Nación Rojiblanca.

Las Chivas se unieron a las celebraciones por el Día del Padre en México con una emotiva publicación en sus redes sociales, donde reconocieron a todos aquellos aficionados que han transmitido la pasión rojiblanca de generación en generación.

“¡FELIZ DÍA DEL PADREEE! Hoy celebramos a todos aquellos que han hecho del amor por Chivas una tradición familiar. ¡Gracias por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha!”, comaprtió el Club Deportivo Guadalajara.

La publicación estuvo acompañada de reacciones de seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para compartir fotografías, recuerdos y mensajes dedicados a sus padres.

¿Cómo se está preparando Chivas en la pretemporada?

El Rebaño Sagrado continúa con su preparación de cara al Torneo Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito. El cuerpo técnico trabaja en la implementación de su idea futbolística, en la que busca que el plantel llegue en óptimas condiciones físicas y tácticas al arranque de la nueva campaña del futbol mexicano.

Cabe mencionar que el objetivo de Chivas el próximo semestre es volver a ser protagonista como lo ha sido desde la llegada de Gabriel Milito en verano pasado.