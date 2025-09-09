Las Chivas de Guadalajara visitarán al América el próximo sábado en el partido que dividirá al país dentro de la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025. Y es ahí donde Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos referentes del acérrimo rival, afirmó que son súper favoritos para el Clásico Nacional, por lo que podrían considerar utilizar extranjeros en el futuro.

Cuauhtémoc Blanco manifestó que el mal momento del Rebaño es muy evidente, pues no cuentan con jugadores que hagan la diferencia dentro de la cancha, por lo cual recordó a elementos como Omar Bravo y Ramón Morales. No obstante, también sugirió que utilicen extranjeros para que vuelvan a competir por los primeros lugares de la Liga MX.

“Antes tenían a Omar Bravo, el Venado Medina, Ramoncito Morales. Jugadores que te podían desequilibrar, pero realmente las Chivas andan muy mal, no sé que tienen que hacer los dueños de Chivas. Realmente deben trabajar mucho con las fuerzas básicas, tratar de llevarse a los mejores jugadores de México para que sea un equipo que esté al nivel del América”.

Cuauhtémoc Blanco es un referente del América. Imago7/ Eloisa Sánchez

“Que metan extranjeros, si no pueden… La desesperación de no conseguir un campeonato. El América es súper favorito, pero en cualquier error te pueden ganar las Chivas. Yo lo veo de afuera y América es favorito, pero las birras tiene que sacar algo, un extra más para poder ganar”, fue parte de lo que comentó Blanco Bravo en entrevista con TUDN.

Chivas vs. América: Dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional

Será el próximo sábado cuando Guadalajara se mida a América en una edición más del Clásico Nacional que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Televisa en el Canal de las Estrellas y recordamos que en Rebaño Pasión.