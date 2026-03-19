Chivas firmó una noche de ensueño este miércoles tras golear 5-0 al León, en un partido donde el dominio fue absoluto de principio a fin. Prácticamente todo el plantel brilló, pero uno de los momentos más espectaculares fue el golazo de Brian Gutiérrez, quien regresó a la titularidad y respondió con una definición que se robó los reflectores.

Este tanto no solo levantó a la afición, sino que también desató una situación tan inesperada como divertida. Hace apenas unos días, el periodista David Medrano despreció la posibilidad de ver a Brian Gutiérrez en la Selección Mexicana, en el contexto de las bajas de Marcel Ruiz y Gilberto Mora. Incluso, abandonó la mesa de Los Protagonistas cuando Omar Villareal sugirió su nombre, dejando clara su postura en ese momento.

Lejos de generar polémica negativa, el episodio terminó en un trolleo que rápidamente se volvió viral. Chivas publicó el video del momento en el que Medrano rechaza a Gutiérrez, para después contrastarlo con imágenes del propio jugador y del periodista alzando los hombros en señal de resignación, acompañado del mensaje “tocó reconocer” y un emoji de apretón de manos, mostrando que todo quedó en un tono de humor.

Más allá de la broma, la realidad es que Brian Gutiérrez sigue construyendo argumentos dentro de la cancha. Si bien es cierto que aún necesita consolidarse como titular indiscutible en el Guadalajara, actuaciones como la de este partido lo ponen en el radar tanto de Gabriel Milito como de Javier Aguirre, dejando claro que tiene las condiciones para aspirar a un rol más importante.

La Fecha FIFA de marzo será clave para saber si Brian Gutiérrez puede ser convocado a Selección Mexicana

Con la Fecha FIFA de marzo cada vez más cerca, el margen de prueba para la Selección Mexicana se reduce al mínimo. Aunque se trata de partidos amistosos, serán la última gran oportunidad de Javier Aguirre para perfilar su lista rumbo al Mundial, por lo que se espera una convocatoria muy cercana a la definitiva para enfrentar a Portugal y Bélgica. En este escenario, Brian Gutiérrez deberá mantenerse en alto nivel si quiere meterse en la conversación de cara a la Copa del Mundo.