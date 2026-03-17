El gran momento que vive Chivas ha puesto a varios de sus jugadores en el radar de la Selección Mexicana, especialmente de cara al Mundial de 2026. Javier Aguirre ha comenzado a observar con mayor atención al Guadalajara, en busca de futbolistas que puedan sumarse de último momento a la convocatoria, sobre todo ante las recientes lesiones que podrían dejar fuera a algunos nombres considerados por el Vasco.

Uno de los nombres que ha sorprendido en este torneo es Brian Gutiérrez, quien arrancó el Clausura 2026 como titular indiscutible y logró meterse en la dinámica de la Selección Mexicana. El mediocampista fue convocado para los partidos ante Panamá, Bolivia e Islandia, participando en los tres encuentros. Aunque se trató de compromisos donde solo se consideraron jugadores de la Liga MX, el futbolista de Chivas supo aprovechar la oportunidad para levantar la mano.

Ahora, en medio de la expectativa por la próxima convocatoria, Gutiérrez pareció lanzar un mensaje directo al cuerpo técnico del Tri. A través de redes sociales, y luego de que Chivas publicara imágenes de jugadores recientemente convocados, el mediocampista compartió una fotografía suya con la camiseta de México, dejando en claro su orgullo por representar al país y su intención de seguir siendo considerado.

La próxima Fecha FIFA de marzo será determinante, ya que se espera que Javier Aguirre convoque a la base de jugadores que estarán en el Mundial. Este será el momento clave para Brian Gutiérrez, quien buscará demostrar que su rendimiento con Chivas no solo le alcanzó para ser llamado en partidos fuera de Fecha FIFA, sino que también puede pelear por un lugar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez podría cubrir la baja de Marcel Ruiz tras su reciente lesión

Uno de los factores que podría jugar a su favor es la lesión de Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo dejará fuera de las canchas por al menos seis meses, perdiéndose el Mundial. Esta situación abre una puerta importante, ya que Brian Gutiérrez podría convertirse en una opción para cubrir ese espacio en el medio campo. Sin embargo, para lograrlo, será fundamental que sume más minutos y mantenga un alto nivel con el Guadalajara en la recta final del torneo.