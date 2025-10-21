Diego Campillo se ha convertido en una pieza fundamental para Chivas desde su regreso al equipo para el Apertura 2025. El defensa rojiblanco ha disputado los 13 partidos del torneo, 11 de ellos como titular, acumulando el 82% de los minutos posibles y consolidándose como uno de los jugadores más regulares en la era de Gabriel Milito.

Sin embargo, su estilo físico en la marca le ha traído consecuencias, ya que suma 4 tarjetas amarillas en el campeonato. De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, si recibe una más será suspendido automáticamente un partido, lo que pondría a Milito en alerta de cara a los próximos compromisos.

Este miércoles, Chivas visitará a Querétaro por la Jornada 14, y todo apunta a que Campillo volverá a ser titular. No obstante, si llega a ser amonestado en ese encuentro, se perdería el Clásico Tapatío frente al Atlas de este sábado, uno de los duelos más importantes del torneo tanto por la tabla como por orgullo.

Campillo recibió su cuarta tarjeta amarilla en la Jornada 10 ante Necaxa, por lo que ya suma tres partidos sin ser amonestado. Aunque esto podría indicar que ha moderado su juego, la afición teme que una jugada fortuita ante Querétaro lo deje fuera del Clásico, en el que el Rebaño busca acercarse a la zona de Liguilla directa.

La polémica solución ante una baja de Diego Campillo sería Gilberto Sepúlveda

En caso de que Campillo sea suspendido, el principal candidato para ocupar su lugar sería Gilberto Sepúlveda, quien no ha tenido demasiada participación este torneo. El defensor ha jugado solo 7 partidos, sumando apenas el 29% de los minutos posibles, pero podría tener una oportunidad de oro si el cuerpo técnico decide (o se ve obligado) a rotar a Campillo.