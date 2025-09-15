Después del golazo de Armando González en el Clásico Nacional entre América y Chivas, tuvo lugar una bronca en el centro del campo. La transmisión todavía mostraba la repetición del golazo que clavó la Hormiga, por lo que no se llegó a captar el inicio de los problemas entre jugadores rojiblancos y americanistas.

Érick Gutiérrez y Ángel Malagón fueron protagonistas del altercado, con empujones y cruces de palabras, pero un video publicado en redes sociales arrojó mayor precisión sobre cómo inició todo. Si bien se sabía que Érick Sánchez y Richard Ledezma también estaban involucrados, no estaba claro cómo había iniciado el escándalo.

Cuando el América estaba por reanudar el juego tras el segundo gol del Rebaño, Érick Sánchez va y empuja de manera deliberada a Richard Ledezma, quien cae al suelo. Incluso, no conforme, el jugador azulcrema fue y levantó nuevamente de la playera a Richy, quien estuvo inteligente al no reaccionar.

Lo más increíble es que todo esto sucedió delante del árbitro Óscar Mejía. En el video no se alcanza a distinguir qué fue lo que causó la reacción de Sánchez, pero sí que se ve cómo Érick Gutiérrez y el Oso González saltan para defender a Ledezma, mientras que del lado americanista, Ángel Malagón abandonó la portería para sumarse a la gresca.

Óscar Mejía no expulsó a nadie y adicionó 17 minutos

El árbitro del encuentro, Óscar Mejía, resolvió todo con sendas amonestaciones para Érick Sánchez y Richard Ledezma, siendo que fue el jugador del América quien reaccionó de manera violenta. Y tampoco hubo sanción para Malagón por salir de la portería para enfrascarse en los empujones.

De hecho, otra decisión polémica fue la determinar unos 17 minutos de tiempo agregado, los cuales resultaron exagerados pero no bastaron al América para alcanzar el empate, aunque para muchos aficionados rojiblancos ese tipo de gestos sacaron a la luz un favoritismo del silbante por el cuadro azulcrema.