Chivas Femenil cayó la noche de este jueves ante el América en la ida de las Semifinales del Apertura 2025 por marcador de 2-0, un resultado que, si bien no ha sentenciado la serie, sí deja al Rebaño Sagrado contra las cuerdas. El conjunto rojiblanco no solo está obligado a ganar en su visita a la Ciudad de México, sino que deberá golear para mantener vivo el sueño de llegar a la Final.

Debido a que en la Liga MX Femenil el criterio de desempate es la posición en la Tabla General, Chivas necesita ganar por tres goles o más en la vuelta para avanzar directamente. Un resultado complicado, aunque no imposible, especialmente tomando en cuenta que recientemente se venció 2-0 a Toluca como visitantes, mostrando que el equipo aún puede firmar actuaciones sólidas, aunque el panorama sigue siendo muy exigente para las dirigidas por Antonio Contreras.

La defensa del América no ha sido precisamente su punto fuerte, pues permitió 22 anotaciones durante la fase regular, pero sí cuentan con una de las ofensivas más peligrosas del torneo. Por ello, un gol de las Águilas en la vuelta complicaría enormemente a las rojiblancas, que entonces necesitarían ganar 4-1 o incluso por una diferencia mayor, dependiendo del desarrollo del partido.

En la Jornada 12 del Apertura 2025, Chivas ya demostró que puede competir y ganar en territorio azulcrema, pues logró un triunfo 0-2 en casa del América, con un doblete de Denise Castro y dejando su portería en cero. Sin embargo, ese marcador no sería suficiente en Semifinales, ya que el empate global favorece al conjunto de Coapa por su mejor posición en la clasificación.

¿Cuándo juegan América vs Chivas en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

La semifinal de vuelta se disputará el domingo 16 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio Ciudad de los Deportes, un duelo que podrá seguirse en televisión abierta por TUDN, además de transmisiones vía ViX y YouTube, por lo que la afición rojiblanca tendrá múltiples opciones para disfrutar el encuentro y apoyar a Chivas Femenil en busca de la remontada.