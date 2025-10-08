Fernando Quirarte, una de las grandes leyendas del Club Deportivo Guadalajara, recientemente plasmó sus memorias como jugador rojiblanco en un libro llamado “Bendito Futbol”. Hablando un poco de él, aprovechó también para alzar la voz con un mensaje directo para los jugadores que han pasado por el equipo en los últimos años sin poder levantar un título. El Sheriff habló con la autoridad que le da haber sido capitán y campeón con el Rebaño, recordando que vestir la camiseta rojiblanca no es para cualquiera.

En sus declaraciones, Quirarte fue claro al señalar que al equipo le ha faltado algo más que talento o táctica: le ha faltado amor a la playera. Dejando ver su preocupación por la falta de compromiso y de orgullo en las nuevas generaciones de jugadores rojiblancos, la leyenda rojiblanca confesó que incluso a veces es criticado por su exigencia, pero todo es por haber vivido en carne propia lo que es tocar el cielo con Chivas.

“La camiseta de Chivas pesa mucho. A veces me dicen ‘qué sangrón eres’, pero yo lo viví, yo lo sentí, Chivas no es un equipo cualquiera, es una institución con historia, con identidad. Les ha faltado amor a la playera. Antes, pertenecer a Chivas era un orgullo. Hoy hay que recordarle a los jugadores lo que representa esa camiseta“, declaró Quirarte en entrevista para Milenio.

Fernando Quirarte dirigiendo a Leyendas de Chivas en un amistoso. (Imago7)

El Sheriff también destacó que “mantener la grandeza de Chivas no depende solo de los resultados“, en una reflexión que refleja el sentir de toda la Nación Rojiblanca y que incluso se atreve a cuestionar cuánto tiempo se puede mantener la Grandeza sin títulos que la respalden.

Para el exjugador, la identidad del club se forja en la pasión, el compromiso y la entrega, valores que él mismo representó durante su exitosa etapa como futbolista. Quirarte recordó que vestir la camiseta rojiblanca era un honor, mismo que él mismo admite que su peor error fue haber renunciado a él durante su paso como entrenador.

Fernando Quirarte sabe lo que es ser un referente de Chivas y la Selección Mexicana

Durante su carrera como jugador, Fernando Quirarte conquistó el título de liga en la temporada 1986-87 con Chivas, además de ser referente de la Selección Mexicana en el Mundial de 1986. Su liderazgo y entrega lo convirtieron en uno de los símbolos más queridos del club, y su voz, décadas después, sigue resonando con la fuerza de quien conoce desde adentro lo que significa defender los colores del Guadalajara.