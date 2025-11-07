Armando González vive un momento soñado en el Apertura 2025. El delantero de Chivas ha sido una de las grandes revelaciones del torneo, consolidándose como líder de goleo con 11 anotaciones y con la posibilidad de coronarse como Campeón de Goleo si logra marcar en el duelo de este sábado ante Monterrey, con el que el Rebaño cerrará la fase regular.

González ha demostrado ser un delantero completo y versátil, capaz de anotar goles con ambas piernas, de cabeza, dentro y fuera del área, e incluso en jugadas a balón parado. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos ofensivos lo convierte en un atacante moderno y en crecimiento constante, con un techo todavía muy alto.

Su gran nivel no ha pasado desapercibido para José Saturnino Cardozo, considerado por muchos como el mejor delantero en la historia de la Liga MX. El exgoleador paraguayo, ídolo del Toluca y multicampeón en México, elogió públicamente al joven atacante rojiblanco, destacando su inteligencia en el área y su instinto goleador, virtudes que le recuerdan a su propia época dorada.

El también exdirector técnico de Chivas le dio su total confianza a Armando González para representar a México en el Mundial 2026, asegurando que, aunque su carrera apenas despega, participar en una justa internacional le dará experiencia invaluable para convertirse, en el futuro, en el líder ofensivo del Tricolor, aprovechando esta experiencia que Gerardo Martino no quiso darle a Santiago Giménez hace tres años.

Chivas quiere que toda la afición apoye a Armando González para convertirse en Campeón de Goleo

Además, en las últimas horas han surgido filtraciones sobre una iniciativa especial del Club Guadalajara para el partido ante Monterrey: regalar a los aficionados una máscara de cartón con el cabello de los Saiyajin de Dragon Ball, en honor al apodo de “La Hormiga” y su gusto por el anime. Aunque el club aún no lo confirma oficialmente, la acción buscaría mostrar el apoyo total de la afición al goleador rojiblanco.