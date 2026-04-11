Chivas está firmando un gran Clausura 2026 que, sumado al cierre del Apertura 2025, confirma el sólido proyecto que ha construido Gabriel Milito al frente del equipo. Este nivel ha colocado al Guadalajara como uno de los principales candidatos al título, algo que incluso figuras históricas del América han tenido que reconocer públicamente.

Tal es el caso de Mario Carrillo, histórico entrenador del América y poseedor del récord de más puntos en torneos cortos con 43 unidades, marca que ahora el Guadalajara intentará igualar o incluso superar, aunque con menos jornadas disputadas. A pesar de su pasado azulcrema, no dudó en reconocer el gran momento que vive el Rebaño Sagrado, mandando de paso una advertencia a Tigres.

Durante su participación en Futbol Picante, Carrillo fue contundente al analizar el presente del equipo rojiblanco, asegurando que: “el Guadalajara es el equipo que mejor juega, el que mejor ataca, el que mejor sistemáticamente en este torneo ha jugado. Tigres se va a enfrentar al mejor equipo del torneo, que es el Guadalajara”. Un reconocimiento que deja claro que el nivel de Chivas trasciende colores y rivalidades.

Más allá de la opinión, los números respaldan el gran momento del Guadalajara, ya que actualmente es líder del torneo y además presume ser la mejor ofensiva del Clausura 2026 con 27 goles anotados. Datos que confirman que no solo es el equipo más efectivo, sino también el más dominante del futbol mexicano en este momento.

Chivas puede alcanzar el récord del América de Mario Carrillo y romperlo con dos jornadas menos

Actualmente, Chivas suma 31 puntos y aún tiene 12 unidades por disputar en la fase regular, por lo que en caso de ganar sus cuatro partidos restantes podría alcanzar los 43 puntos que logró el América de Mario Carrillo. Sin embargo, ese récord se consiguió en un torneo de 19 jornadas, mientras que el actual formato contempla menos partidos.

Por ello, si el Guadalajara logra igualar o superar esa cifra, lo haría con una mayor eficiencia en puntos por jornada, lo que en términos estadísticos significaría romper el récord histórico. Un logro que confirmaría de forma definitiva el dominio del equipo de Gabriel Milito en este Clausura 2026.