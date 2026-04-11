El Mundial está a solo 60 días de comenzar y Javier Aguirre aún no ha dado a conocer la lista definitiva de jugadores convocados con la Selección Mexicana, situación que mantiene viva la esperanza de varios futbolistas que buscan subirse de último momento a la Copa del Mundo. Sin embargo, también ha generado una gran incertidumbre en el entorno del Tri, especialmente en posiciones donde la competencia es más intensa.

Armando González está cerca de alcanzar al América en goles

Uno de los casos que más dudas genera es el de Armando González, quien pese a haber sido Campeón de Goleo el torneo pasado y mantenerse como líder en el actual, no parece terminar de convencer al cuerpo técnico nacional. De acuerdo con distintos reportes, Javier Aguirre tendría mayor preferencia por Germán Berterame, a quien contemplaría como uno de los delanteros elegidos junto a Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Sin embargo, mientras el cuerpo técnico del Tri ve al delantero del Inter Miami como una pieza importante, la prensa en Estados Unidos ha comenzado a cuestionar su rendimiento reciente. De acuerdo con reportes periodísticos, varios analistas incluso han preguntado a comunicadores mexicanos sobre el verdadero nivel de Berterame y si su llegada al futbol estadounidense se dio a pesar de tener algún problema físico.

Las dudas se sostienen principalmente en sus números recientes, ya que el atacante acumula seis partidos consecutivos sin anotar y apenas suma un gol desde su llegada a la MLS. Estas cifras han generado sorpresa entre la prensa extranjera, que no logra entender cómo un jugador con ese rendimiento podría estar por encima de un delantero como Armando González, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Un bicampeonato de goleo de Armando González prácticamente obligaría a Javier Aguirre a llevarlo al Mundial

Mientras se mantiene la incertidumbre en la Selección, Armando González continúa enfocado en el cierre del torneo con Chivas, donde ya logró colocarse como líder en solitario de la tabla de goleo y se perfila como el principal candidato a repetir el título individual, siendo clave para el gran momento que vive el Guadalajara.

En ese sentido, si logra convertirse en bicampeón de goleo, su convocatoria al Mundial se volvería prácticamente inevitable, ya que sería difícil justificar la ausencia del delantero más efectivo del futbol mexicano. Un logro así pondría a Javier Aguirre ante una decisión complicada, en la que dejar fuera a la Hormiga resultaría cada vez más difícil de explicar.