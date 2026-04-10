Armando González se convirtió en líder de goleo en solitario tras su doblete contra Pumas, con el cual alcanzó los 12 tantos en el Clausura 2026 y se colocó como el principal candidato a quedarse con el título individual. Este panorama lo perfila como el gran favorito para convertirse en el primer Bicampeón mexicano desde 2001, aunque todavía restan cuatro partidos tanto para él como para Joao Pedro, su más cercano perseguidor.

Para la Hormiga, el duelo más complicado en el cierre del torneo será el de este sábado contra Tigres, un equipo que se ha hecho muy fuerte como local y que presume una de las mejores defensivas en casa, con apenas cuatro goles recibidos en seis partidos. Posteriormente, Chivas recibirá al Puebla y visitará al Necaxa, rivales que han mostrado serias debilidades en defensa, acumulando 16 y 17 goles recibidos respectivamente en lo que va del torneo.

Finalmente, el Guadalajara cerrará la fase regular en el Estadio Akron ante Xolos, un conjunto que también ha sufrido en defensa cuando juega como visitante, recibiendo nueve goles en seis encuentros fuera de casa. Por ello, Chivas parte como favorito en la mayoría de sus compromisos restantes, escenario que podría permitirle a González seguir incrementando su cuota goleadora en busca del título individual.

Armando González está cerca de hacer historia en Chivas

Por otro lado, el panorama para Joao Pedro luce mucho más exigente, ya que Atlético San Luis deberá visitar a la mejor defensiva del torneo, Toluca, antes de recibir a Pumas y Santos, y cerrar la fase regular ante Juárez, equipo que probablemente estará peleando su lugar en la Liguilla. En este contexto, el cuadro potosino parte como favorito únicamente ante los Guerreros, lo que sin duda podría complicar las aspiraciones goleadoras del delantero brasileño.

Paulinho está a seis goles de Armando González, pero no se le puede dar por descartado

El otro competidor en la lucha por el título de goleo es Paulinho, quien ya sabe lo que es pelear esta distinción tras haber empatado con González y Joao Pedro el torneo pasado. Actualmente, el delantero del Toluca suma seis goles en el Clausura 2026, pero su reciente actuación en Concachampions, donde anotó un hat-trick, podría devolverle la confianza necesaria para cerrar fuerte el campeonato.

Paulinho está lejos del liderato de goleo.

En cuanto a su calendario, los Diablos Rojos enfrentarán al San Luis en casa, visitarán al América y al Mazatlán, antes de cerrar la fase regular recibiendo al León. Dentro de este panorama, los encuentros ante los Cañoneros y la Fiera lucen como las mejores oportunidades para que Paulinho aumente su cuenta goleadora y se mantenga en la pelea por un título que todavía está lejos de definirse.