Chivas vive un gran momento en la Liga MX, liderando el Clausura 2026 y presumiendo a Armando González como su máximo anotador, una situación que refleja el gran nivel ofensivo que atraviesa el equipo. Sin embargo, la buena noticia para el club no termina ahí, ya que las propias redes sociales del Guadalajara presumieron que no solo la Hormiga lidera una tabla de goleo.

Esto se debe a que el Tapatío disputó su partido pendiente ante Tlaxcala, logrando una contundente victoria de 3-0 sobre los Coyotes en un encuentro que dejó varias conclusiones positivas. No obstante, la gran figura del compromiso fue Vladimir Moragrega, quien anotó un doblete a los minutos 15 y 25, resultados que lo colocaron como líder de goleo en la Liga Expansión.

Con estas dos anotaciones, Moragrega superó al exrojiblanco Luis Puente y alcanzó nueve goles en 12 partidos, una cifra bastante destacada si se toma en cuenta que muy pocas veces disputa los partidos completos. De hecho, ha disputado cerca del 78% de los minutos posibles y registra un promedio goleador de un tanto cada 94 minutos, números que respaldan su gran momento individual.

A sus 27 años, liderar la tabla de goleo en la Liga Expansión podría abrirle nuevamente las puertas de la Primera División, por lo que no sería extraño que el Guadalajara lo tenga en el radar. Esto toma todavía más relevancia considerando que la posible salida de Armando González rumbo a Europa parece cada vez más cercana, escenario que obligaría al club a buscar alternativas ofensivas en el corto plazo.

Sergio Aguayo es el otro prospecto que podría llegar al primer equipo de Chivas pronto

Sergio Aguayo tampoco ha tenido el torneo más constante con el Tapatío en el Clausura 2026, ya que ha disputado poco más del 40% de los minutos disponibles y registra tres anotaciones hasta el momento. Aun así, sus condiciones futbolísticas lo mantienen como uno de los delanteros con mayor proyección dentro de la cantera rojiblanca.

En comparación directa con Vladimir Moragrega, Aguayo también posee cualidades interesantes que podrían hacerlo competir por una oportunidad en el Primer Equipo, por lo que la competencia interna no solo se mantiene en el Tapatío. De esta manera, el Guadalajara podría encontrar en su propia cantera las soluciones ofensivas que necesitará en el futuro cercano, especialmente si se concreta la salida de su actual goleador.