La Selección Mexicana Sub20 tuvo un debut agradable ante Brasil luego de haber igualado 2-2 en el debut de la Copa del Mundo 2025 de Chile. Mañana el Tri enfrenta a España en la jornada 2 del Grupo C, por lo que repasamos dónde y cómo ver EN VIVO el partido que tendrá la presencia de tres jugadores de Chivas.

Como decíamos, el equipo de Eduardo Arce llevó adelante un gran partido ante el equipo sudamericano debido a que sorprendió en los primeros minutos al golpear primero. Sin embargo, la verdeamarela logró darlo vuelta, pero Diego Ochoa, jugador del Guadalajara cedido a FC Juárez, lo logró empatar en el final.

Mañana la Selección Mexicana Sub20 volverá a tener acción cuando enfrente a una España que viene de caer por 2-1 ante Marruecos. Se espera que en el día de mañana no solo Yael Padilla repita minutos como ante Brasil, sino que además Hugo Camberos debute luego de que en redes sociales haya sido criticado Eduardo Arce por no utilizarlo.

¿Cuándo y dónde juegan España vs. México por el Mundial Sub-20?

El juego entre España y México por la jornada dos del Grupo C se llevará adelante mañana miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El mismo comenzará a disputarse a las 14:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO España vs. México por el Mundial Sub-20?

Al igual que el partido ante Brasil, el partido entre España y México Sub-20 podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.