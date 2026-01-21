Chivas inició el Clausura 2026 de manera perfecta, sumando tres triunfos consecutivos y recibiendo apenas un gol en ese lapso, demostrando el alto nivel con el que arrancó el torneo. El Guadalajara es, hasta el momento, el único equipo que no ha dejado puntos en el camino, una clara muestra del gran trabajo colectivo y del impacto inmediato de Gabriel Milito, quien ya recibió un reconocimiento por este inicio prometedor.

La Liga MX decidió premiar al estratega argentino al nombrarlo Mejor Director Técnico de la Jornada 3 del Clausura 2026, no solo por el triunfo ante Querétaro, sino por el buen futbol que mostró el Rebaño Sagrado. Chivas ofreció un partido vistoso, dominante y bien trabajado, controlando el encuentro prácticamente de principio a fin.

El dominio rojiblanco no solo se percibió en la cancha, sino que quedó respaldado por las estadísticas. Guadalajara tuvo el 68% de posesión del balón, completó 408 pases por apenas 255 del Querétaro, remató 7 veces al arco contra 4 del rival y generó 7 tiros de esquina a favor, por solo 2 de los Gallos, confirmando que atacó de forma constante durante todo el partido.

Incluso, el gol del Querétaro llegó tras un error puntual de Raúl Rangel, quien concedió un rebote que cayó en los pies de un rival. Más allá de esa acción aislada, el control de Chivas fue claro y sostenido, razón por la cual el premio al DT de la Jornada es más que merecido para Gabriel Milito, que hoy tiene al Guadalajara como líder del torneo.

Chivas también fue elegido el Equipo de la Jornada y tuvo el mejor gol

Por si fuera poco, la Jornada 3 fue completamente rojiblanca. Chivas fue reconocido por la Liga MX como el Equipo de la Fecha, tuvo al Mejor Jugador con Roberto Alvarado y además se quedó con el Mejor Gol de la Jornada, precisamente el anotado por el Piojo, una jugada que reflejó el gran funcionamiento colectivo y un remate de primera, colocado y de gran calidad.