Chivas puede presumir el mejor inicio de todos los equipos en el Clausura 2026, luego de haber ganado sus tres primeros encuentros del torneo. El Guadalajara ha mostrado un dominio muy superior en al menos dos de esos partidos, reflejo tanto del funcionamiento colectivo como de los buenos momentos individuales que atraviesan varios de sus futbolistas.

En el duelo ante Querétaro hubo varios jugadores que destacaron por su rendimiento y, si bien Armando González volvió a hacerse presente en el marcador, la Liga MX decidió reconocer a otro rojiblanco como el mejor no solo del partido, sino de toda la Jornada 3.

Se trata de Roberto Alvarado, quien firmó una actuación sobresaliente. El atacante anotó un gol espectacular de primera intención y colocado, pero además fue clave en la generación de juego, registrando 90 toques de balón, tres regates completados y 63 pases precisos de 66 intentados, números que redondean un partidazo y confirman que está recuperando su mejor nivel.

Este reconocimiento llega en un momento inmejorable para Alvarado, ya que durante la pretemporada y los primeros partidos del Clausura 2026 parecía lejos de su ritmo ideal. Sin embargo, su rendimiento reciente y los premios otorgados por la propia Liga MX y otras plataformas refuerzan la idea de que está siendo una pieza clave en el gran momento que vive Chivas.

Roberto Alvarado fue convocado a Selección Mexicana y es probable que vaya al Mundial

El alto nivel de Roberto Alvarado no ha pasado desapercibido para Javier Aguirre, quien volvió a convocarlo para los partidos ante Panamá y Bolivia. El jugador de Chivas se ha convertido en uno de los habituales en las listas del técnico nacional y es, hoy por hoy, uno de los futbolistas con mayores posibilidades de estar en el Mundial de 2026.