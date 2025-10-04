Uno de los talentos que más emociona a la afición de Chivas en la actualidad es Armando González, delantero de apenas 22 años que es el máximo goleador del equipo en el presente torneo y pinta para tener un techo muy alto en cuanto a rendimiento por su técnica, pero también por su mentalidad, que lo lleva a aprender de los dos experimentados atacantes que tiene a un lado.

Por ello, está claro que es cuestión de tiempo para que La Hormiga sea llamado a Selección Mexicana, y muchos esperaban que ese primer llamado pudiera ser en la Fecha FIFA de octubre, debido a que Raúl Jiménez no será convocado debido a una lesión y a que Javier Aguirre aún está haciendo experimentos para definir la lista final de jugadores que irán al Mundial de 2026.

El propio Jair Pereira, exjugador y multicampeón con Chivas, cuestionó a Javier Aguirre sobre la decisión de no llamar a González a Selección Mayor, señalando que no es un tema de edad, pues Gilberto Mora ya fue convocado y pinta para ser Mundialista el próximo año. Sin embargo, él mismo respondió al cuestionamiento, asegurando que Mora es un talento fuera de serie y que su principal cualidad es la toma de decisiones, con la cual pareciera que lleva varios años jugando profesionalmente.

“¿Por qué Gilberto Mora sí y La Hormiga González no? Yo creo que Gil Mora es un chico que tiene algo especial, la Hormiga también está en proceso, los dos se tienen que consolidar. Mora es algo que pocas veces vemos en México, una mente brillante. Es un tipo inteligente que toma decisiones como si tuviera 15 años de carrera. Esa es la diferencia que tiene con La Hormiga.”

¿Tiene realmente posibilidades Armando González de ir al Mundial?

La realidad es que la lista para ir al Mundial de 2026 está prácticamente definida y Armando González está por detrás de jugadores como Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Sin embargo, también es un hecho que La Hormiga es un elemento con mucho potencial a futuro, y hubiera sido bueno que fuera convocado en la Fecha FIFA de este mes para que empiece a ser parte de la Selección Mexicana y se empapara de todo lo necesario para, ahora sí, ser parte de la lista para 2030.