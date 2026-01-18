El Club Deportivo Guadalajara luce como una máquina, pues han ganado los tres partidos que hanb disputado en el Torneo Clausura 2026 con un futbol llamativo, por lo que Gabriel Milito destacó en rueda de prensa el juego en equipo de sus pupilos como su principial fortaleza.

“Sobre todas las cosas el equipo colectivamente tiene un orden y un gran esfuerzo para sostener nuestros ataque, en general al equipo se le ve bien, con mucho brillo, decisión, una defensa que está mostrando mucho criterio, un medio campo con Omar y Brian, que acaba de llevar y se adaptó rapidísimo”, comentó.

“Es cierto que hemos sido más compactos, sabemos la importancia que tiene ganar en el futbol moderno los duelos, las ayudas y el orden colectivo que hay que tener, no sirve de nada atacar mucho sin esa solidez para defender. Hemos terminado muy bien el torneo pasado y hoy el equipo se ve mejor”, agregó.

Nuestras Chivas derrotaron este sábado a los Gallos Blancos del Querétaro, pero la clave de este paso perfecto ha sido la continuidad y el conocimiento de los futbolistas que tiene Gabriel Milito.

“Poco trabajo en campo, hoy terminamos el tercer partido en siete días, no hubo mucho trabajo de campo, pero el tiempo de conocimiento nos permite resolver situaciones, el equipo ya ha pasado por estas situaciones, la capacidad de adaptación”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresará a la actividad hasta el 1 de febrero debido a que la próxima semana se pondrá en pausa la Liga MX por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

Nuestras Chivas se medirán ese día al Atlético de San Luis el domingo en calidad de visitante a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.