Jordan Carrillo todavía no debuta con el Club Deportivo Guadalajara y ya recibió elogios de la Liga MX.

Jordan Carrillo continúa generando altas expectativas de cara a su nueva etapa con Chivas. Ahora fue la propia Liga MX la que destacó el rendimiento que tuvo el futbolista mexicano durante el Torneo Clausura 2026, donde se convirtió en una de las piezas más importantes de los Pumas y logró ganarse un lugar dentro del once ideal de la campaña.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Liga MX resaltó las estadísticas más sobresalientes del nuevo jugador del Club Deportivo Guadalajara, quien brilló tanto en labores ofensivas como defensivas.

De acuerdo con los datos compartidos por la Liga MX, Jordan Carrillo fue el jugador número uno de Pumas en recuperaciones de balón en cancha rival. Además, se ubicó como el segundo futbolista del equipo con más duelos defensivos ganados.

Asimismo, terminó como el tercer futbolista universitario con más centros completados y regates exitosos durante el Torneo Clausura 2026. A ello se suma una efectividad del 88 por ciento en sus pases y la generación de 19 disparos a portería.

Gracias a este rendimiento integral, Jordan Carrillo fue incluido por la Liga MX dentro del once ideal del Torneo Clausura 2026, reconocimiento que confirma el gran momento futbolístico que atraviesa.

¿Cuánto pagó Chivas a Santos Laguna por Jordan Carrillo?

La llegada de Jordan Carrillo a Chivas representó una inversión importante. De acuerdo con información del periodista David Medrano, la directiva del Rebaño Sagrado desembolsó 5.5 millones de dólares a Santos Laguna para adquirir el 70 por ciento de los derechos federativos del futbolista.