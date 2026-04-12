La Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 traerá consigo un duelo con contrastes marcados entre el Club Deportivo Guadalajara y Puebla, no solo por su posición en la tabla, sino también por el valor de sus plantillas.

Chivas llega como líder del certámen con 31 puntos, mientras que “La Franja” se ubica en el lugar 16 con apenas 13 unidades, reflejando dos realidades completamente distintas en el semestre.

En lo futbolístico, ambas escuadras arriban tras resultados adversos en la Fecha 14, donde el Rebaño Sagrado sufrió una dolorosa derrota ante Tigres, mientras que Puebla cayó frente a León.

Chivas es la segunda plantilla más cara de la Liga MX.

¿Cuál es la diferencia de valor entre la plantilla de Chivas y Puebla?

Más allá de lo deportivo, la diferencia más llamativa se encuentra en el valor de sus plantillas. De acuerdo con Transfermarkt, el Club Deportivo Guadalajara es el segundo equipo más costoso del futbol mexicano, con una valoración cercana a los 85 millones de euros.

Por su parte, “La Franja” representa uno de los proyectos más austeros de la Liga MX, con un valor aproximado de 24 millones de euros, y apenas supera en este rubro a Querétaro y Mazatlán FC.