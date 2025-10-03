Chivas visitará a Pumas en uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 12 del Apertura 2025, un compromiso que enfrenta a dos de los equipos más populares y ganadores de México, que incluso se han encontrado en una Final de Liga. Las aficiones de ambos clubes han debatido por años sobre si estos partidos son un Clásico o no, pero llegó alguien que los jugó a tope para dar su opinión.

Se trata de Bruno Marioni, exjugador de Pumas que enfrentó al Rebaño Sagrado 13 veces durante su paso por el futbol mexicano, siendo el Club contra el que más veces jugó en su carrera. En entrevista para Claro Sports, el ahora Presidente del Tepatitlán dejó en claro que los Chivas vs Pumas sí son Clásicos, pues son partidos de mayor rivalidad, explicando además que la afición es quien los clasifica así.

“Chivas y Pumas son de los equipos más grandes de México, por eso es un Clásico. Son partidos que se viven con nerviosismo, con intensidad, porque se juega mucho más. Los Clásicos, para los jugadores, son un antes y un después. Muchos hemos sido marcados por un buen o un mal rendimiento en un Clásico“, declaró el exjugador argentino.

Tomando las propias palabras de Marioni como inspiración, los jugadores de Chivas deberán salir el próximo domingo con la firme misión de conseguir el triunfo, pues hay que seguir sumando para escalar la Tabla General y asegurar el pase a la Liguilla de forma directa, sabiendo que un buen rendimiento en este partido podría darle un impulso a sus carreras, en especial con el Mundial tan cerca.

¿Cuánto puede subir Chivas en la Tabla General si logra vencer a Pumas?

El complicado inicio de torneo le está jugando en contra a Chivas en la Tabla General. El Rebaño Sagrado tiene 14 puntos y se encuentra actualmente en el lugar 9 de la Clasificación, en zona de Play-In. Sin embargo, aunque el Guadalajara gane, depende del resultado del Necaxa vs Pachuca para subir aunque sea una posicion, pues los Tuzos tienen 17 puntos y una mejor diferencia de goles, por lo que, a menos que sean goleados por los Rayos, Chivas no los superaría.