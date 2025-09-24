Las Chivas de Guadalajara apenas lograron su tercera victoria dentro del Torneo Apertura 2025 al imponerse a Necaxa 3-1, en un duelo correspondiente a la Jornada 10 que se celebró en la cancha del Estadio Akron, lo cual le dio un impulso al proyecto de Gabriel Milito, quien ha sido muy cuestionado desde que llegó al banquillo.

El Rebaño Sagrado marcha en la parte baja de la tabla general con apenas 11 unidades y se colocan en la posición 11, todavía por debajo de León que es el último equipo que aspira a meterse al Play In. No obstante, hay varios aspectos que se pueden rescatar del trabajo de Milito.

Debut de jóvenes

Una de las claves por las que Milito se ganó la confianza de la directiva es su labor destacada con juveniles. Lo hizo en Argentina y lo está haciendo con Chivas. Debutó a Santiago Sandoval, Samir Inda, tiene a Armando González como el mejor goleador del equipo, mientras que otros elementos como Miguel Gómez, Yahel Padilla y Hugo Camberos, aunque en menor medida, también han tenido minutos en el equipo.

Samir Inda marcó gol en su debut. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Estilo de juego

Los rojiblancos empezaron el torneo adoptando un estilo de juego ofensivo, con buen trato de balón, recuperándolo más rápido posible y aunque por momentos les dio resultado, tuvieron que modificar un tanto la postura para ceder el esférico al rival. Ante América y Tigres, sumaron cuatro puntos manifestando sus mejores partidos de manera colectiva con este estilo de futbol.

Chivas venció al América como visitante. Foto: Imago7/Diego Padilla

Cambios de posición

Algunos jugadores han ocupado dos o más posiciones en la cancha. Casos concretos son los de Luis Romo y Diego Campillo, quienes han alternado como defensas centrales o como mediocampistas. Mientras que Richard Ledezma puede jugar como carrilero por derecha, como volante ofensivo o como interior. Roberto Alvarado ha actuado incluso como carrilero, con la intención de darle más proyección partiendo desde la defensa.

Los rojiblancos son muy dinámicos en el ataque. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Dinámica de tres cuartos de cancha hacia el frente

La explosividad es una de las llaves para el ataque de Guadalajara. Elementos como Efraín Álvarez, Cade Cowell, el Piojo Alvarado y el mismo Santiago Sandoval han puesto en predicamento a las distintas defensas. La velocidad de tres cuartos de cancha hacia el frente ha sido clave y esa dinámica es parte de la intención por la que Milio ha sabido sacarle provecho a los más jóvenes del Rebaño.

Disciplina e integración del plantel

Ante las adversidades, el equipo tapatío se ha mantenido unido y no han habido situaciones extracancha que contar. Salvo el tema individual de Javier Hernández y sus videos en redes sociales, los demás futbolistas se han mantenido al margen de cualquier escándalo o desatando algún problema de disciplina. Siempre expresando su apoyo al estratega argentino.