La Fecha FIFA llegó a su fin tras dos exigentes partidos de la Selección Mexicana ante potencias como Portugal y Bélgica, en lo que fue la última gran prueba antes del Mundial 2026. Con Javier Aguirre afinando detalles finales, el balance dejó dos noticias sumamente positivas para Chivas y Gabriel Milito de cara al cierre del torneo.

La primera de ellas es que ninguno de los jugadores rojiblancos convocados sufrió lesiones durante la concentración, por lo que Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Armando González estarán disponibles para el duelo ante Pumas. Esto representa una ventaja clave para el Guadalajara, no solo para ese partido, sino para encarar en óptimas condiciones la recta final del Clausura 2026.

Brian Gutiérrez brilló en el partido ante Bélgica

Por otro lado, el análisis de los minutos disputados durante la Fecha FIFA deja una segunda noticia alentadora: todo apunta a que solo tres jugadores de Chivas serían convocados al Mundial. Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado son quienes tienen el panorama más claro, mientras que otros nombres del plantel rojiblanco perderían fuerza en la carrera por un lugar en la lista final.

En ese sentido, Armando González y Richard Ledezma aún mantienen posibilidades, pero cada vez más reducidas, ya que reportes recientes indican que Javier Aguirre se inclinaría por opciones como Germán Berterame y Jorge Sánchez en sus respectivas posiciones. Esto podría resultar favorable para Chivas, ya que se trata de perfiles más difíciles de reemplazar dentro del sistema de Milito.

Chivas saldría con su mejor 11 inicial para el partido contra Pumas a pesar de la actividad en Selección

Todo indica que Gabriel Milito no planea dosificar a sus jugadores tras la Fecha FIFA, ya que en convocatorias anteriores ha demostrado confiar plenamente en su condición física incluso después de actividad internacional. Por ello, Chivas podría presentar a su mejor once disponible ante Pumas, lo que anticipa un partido de alto nivel en el que el Rebaño buscará mantener su buen momento.