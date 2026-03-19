Cuando faltan sólo algunas semanas para el comienzo del Mundial 2026, Armando González le mete presión a Javier Aguirre para ser incluido en la convocatoria final de la Selección Mexicana. La Hormiga volvió a convertir frente a León, de penal, quitándose la espina del cobro fallado ante Atlas. El delantero de 22 años alcanzó los nueve tantos en el Clausura 2026 y quedó a sólo uno de Joao Pedro, del Atlético San Luis.

Si a su cosecha actual se le suman los 12 goles del torneo, la Hormiga contabiliza ya 21 goles en la temporada 2025/26, igualando la marca de Chicharito Hernández antes de ser transferido al futbol europeo, donde supo brillar con el Manchester United tras arribar desde el Rebaño Sagrado.

En aquella ocasión, Chicharito marcó 21 goles con el Guadalajara. Esa fue su mejor temporada en la Liga MX, también con 22 años, la edad de Armando González. Así como Hernández se ganó en aquel torneo la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010, la Hormiga luce cada vez mejor posicionado para tener su primera experiencia en una Copa del Mundo.

Armando González apunta al futbol europeo

Así como a Chicharito le llegó su oportunidad tras despuntar en la temporada 2009/10 con Chivas, la Hormiga también podría seguirle los pasos. Incluso, el último campeón de goleo podría superar fácilmente el registro de Javier Hernández. Y oportunidades no parecen faltarle, pues Guadalajara acaba de rechazar una oferta de 20 millones de dólares debido a que la prioridad del jugador era terminar de desarrollarse en la Liga MX y aspirar al título con las Chivas.

Además del CSKA, se habla del interés de otros equipos europeos en hacerse con sus servicios: Barcelona, Borussia Dortmund, West Ham y Feyenoord. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares y su rendimiento hará pensar a varias potencias del viejo continente.