El delantero del momento en el futbol mexicano tiene nombre y apellido: Armando González viene de ser campeón de goleo del último certamen de la Liga MX. Y en este Clausura 2026, nuevamente pelea palmo a palmo con Joao Pedro, del Atlético San Luis. La Hormiga anotó de penal en la goleada 5-0 sobre León y ya lleva nueve anotaciones en el presente certamen.

La impresionante racha goleadora que trae la Hormiga González lo ha convertido en uno de los claros favoritos para la afición rojiblanca. Es por esto que antes del encuentro, cuando la voz del Estadio Akron presentaba la alineación confirmada del Rebaño, se oyó una atronadora ovación para el canterano de 22 años.

Durante el encuentro frente a la Fiera, Armando González cambió por gol un penal sancionado en la segunda mitad, redimiéndose del fallo que tuvo semanas antes desde los doce pasos en el Clásico Tapatío. El atacante lleva cuatro goles en las últimas tres presentaciones y se mete de nuevo en la pelea por el bicampeonato de goleo.

Armando González iguala récord de Chicharito

Con su doblete frente a León, la Hormiga González alcanzó los 21 goles en la temporada 2025/26. Con esa cifra, igualó la mejor marca histórica que consiguió Chicharito Hernández en la temporada 2009/10, récord que en su momento le valió a su transferencia al Manchester United. Además, la Hormiga tiene la gran oportunidad de superar esta marca, ya que todavía restan seis jornadas para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2026.

Hormiga piensa en el Mundial y en Europa

El extraordinario nivel del atacante rojiblanco lo perfila como uno de los delanteros de la Selección Mexicana para el próximo Mundial 2026. Su rendimiento también ha despertado el interés de importantes clubes de Europa, como el Barcelona, Borussia Dortmund, West Ham y Feyenoord. Incluso, recientemente rechazó una oferta de 20 millones de dólares del CSKA de Moscú para priorizar su preparación mundialista en Guadalajara.