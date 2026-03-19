El nombre de Magnus López estuvo sobre la mesa de Chivas de Guadalajara durante el último mercado. El delantero nacido en Noruega pero con nacionalidad mexicana, apareció como una opción interesante para el futuro rojiblanco debido a su proyección y a su particular recorrido formativo entre Europa y el futbol juvenil noruego. Sin embargo, la operación no prosperó y el atacante terminó incorporándose a Santos Laguna.

El destino quiso que este fin de semana se encontrara con el club que analizó su fichaje. En el duelo de la categoría Sub-19, Magnus López fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del triunfo de Santos por 2-1 ante Chivas. El descuento rojiblanco fue obra de Kevin Ocejo, curiosamente un futbolista con pasado en la cantera lagunera.

Magnus López había llamado la atención en redes sociales tiempo atrás por un dato que alimentó su apodo. Durante su paso por categorías juveniles del futbol noruego, acumuló 78 goles, un registro que incluso superó los 60 tantos que había conseguido en esa etapa el hoy delantero del Manchester City, Erling Haaland. Por esa comparación comenzó a ser señalado por algunos aficionados como el “Haaland mexicano”.

El atacante también tuvo un proceso formativo en España, donde pasó por las inferiores del Sporting de Gijón, antes de abrirse camino hacia el futbol mexicano. Ahora, con la camiseta de Santos Laguna, empieza a hacerse notar: con su doblete ante Chivas ya suma tres goles en sus últimos cuatro partidos en la Sub-19, justo frente al club que alguna vez consideró sumarlo a sus filas.